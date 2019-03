Wildlife Taxi Team zoekt extra vrijwilligers: wie helpt dieren redden? Sabine Van Damme

05 maart 2019

12u39 0 Gent Het Wildlife Taxi Team Oost-Vlaanderen, dat dagelijks uitrijdt om inheemse wilde dieren te redden, is dringende op zoek naar extra vrijwilligers. Het aantal oproepen is immers enorm gestegen. De redenen: de grotere bekendheid van WTT én het vroege lenteweer.

Het WTT is opgericht in 2017 door Vogelbescherming Vlaanderen, en redt dagelijks wilde dieren in nood. In 2018 kwamen al 980 oproepen binnen, in 2019 werden de eerste twee maanden al honderd oproepen behandeld, dubbel zoveel als vorig jaar in dezelfde periode. Dat komt omdat de WTT bekender wordt, maar ook door het vroege lenteweer. En dus is het WTT op zoek naar extra vrijwilligers. Dat kunnen mensen zijn die de telefoon bemannen – de centrale is bemand van 9 tot 21 uur – of die effectief ter plaatse gaan. Noodlijdende dieren worden dan naar een erkend opvangcentrum gebracht. Juni is doorgaans de drukste periode.

Hazenjongen

Het Wildlife Taxi Team krijgt veel verschillende oproepen binnen. Vaak gaat het om een verzwakte vogel in de tuin, maar soms zitten er bijzondere gevallen tussen. In januari waren er opvallend veel oproepen over hazenjongen. Hazen verbergen hun geurloze jongen in een kuiltje in de grond, maar af en toe wordt er toch eens één gepakt door een kat of mensen denken dat het hulp nodig heeft, omdat het alleen is.

Wie wil bijspringen en zelf ‘vogelbeschermengel’ wil worden, kan contact opnemen via de site. Wie een dier in nood vindt, kan bellen naar naar 03/331.97.00.