Wilde Bernadettes verzamelen 535 handtekeningen tegen kappen kastanjeboom Didier Verbaere

26 januari 2019

16u42 0 Gent In Sint-Amandsberg hebben 535 buurtbewoners de petitie van de Wilde Bernadettes voor het behoud van de tamme kastanje van Bernadette ondertekend. Deze eeuweling wordt met kappen bedreigd voor de bouw van een nieuwe stadsschool. De buurt vraagt de plannen te herzien. “Het is perfect mogelijk om beiden met elkaar te verzoenen”, zegt Ann Sels van het comité. De stad belooft om de plannen te herbekijken en wil de diensten beter op elkaar afstemmen in dergelijke dossiers.

In de Bernadettestraat is een deel van de oude buurtschool reeds afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe school en sporthal. De ontwerper van de plannen voorziet ook een kelder onder het gebouw en vreesde dat de bijna 100 jaar oude kastanjeboom dit toch niet zou overleven. Hij werd dan maar opgeofferd in de plannen. “De groendienst van de stad erkent de waarde van de boom, maar de dienst bouwprojecten hield hier totaal geen rekening mee tijdens het ontwerpproces”, schetst Ann Sels de situatie binnen de stadsdiensten.

Aangepaste plannen

“We vragen om de plannen aan te passen zodat deze waardevolle boom als toegang tot het Sleutelbloembos en -park behouden blijft. Deze ene boom kappen betekent het doodvonnis voor de 4 exemplaren ernaast. Bovendien is het dan gedaan met de opname van fijn stof en CO2, en schaduw en verkoeling op de toekomstige kleuterspeelplaats. De bomen zijn schuilplekken en voeding voor vele dieren en ze zijn een baken in de wijk”, somt Ann de voordelen op. Vermoedelijk werd de bomenrij aan de school aangeplant na de bouw van de wijkschool in 1923. Ze staat voor het eerst op kaart in 1936 en de geschatte waarde volgens bomenexperts is 29.000 euro.

“De dienst bouwprojecten heeft de waarde van de bomen niet correct ingeschat. Nu moet het plan minimaal aangepast worden zodat de boom in een optimale conditie behouden kan blijven. Het is duidelijk dat de stadsdiensten elk op hun eiland werken. Pas vlak voor het aanvragen van de omgevingsvergunning is er een adviesronde. Maar dat advies is niet bindend. Dat had vier jaar eerder al gekund. Bij de sloop van de oude schoolgebouwen raakten de bomen ook al beschadigd”, klink het bezorgd.

Beloftes stad

De groep overhandigde een petitie met 535 handtekeningen aan schepenen Annelies Storms (sp.a), Astrid De Bruycker (sp.a – bevoegd voor openbaar groen) en Elke Decruynaere (Groen – bevoegd voor onderwijs). “Het nieuwe schoolproject en de waarde van de bomen zijn voor ons even belangrijk. Het wordt een moeilijke oefening om alle belangen te dienen, maar we gaan dit zeker meenemen in de besprekingen in het college”, beloofde Astrid De Bruycker. “We zijn overtuigd van de waarde van groen in de stad. We handelen er ook naar in ons beleid en we gaan de suggestie zeker overwegen om de diensten nauwer op elkaar af te stemmen in dergelijke dossiers”, gaf ook schepen Decruynaere mee.