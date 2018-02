Wijken krijgen buurtfietsenstallingen 21 februari 2018

Er zijn plannen om in alle Gentse wijken overdekte buurtfietsenstallingen te plaatsen. In de Karperstraat opende gisteren de tweede dergelijke stalling in één van de laatste restanten van de oude drukkerij van Het Volk. "De woningen hier in de buurt zijn meestal maar een meter of vier breed, dus veel plaats is er vaak niet om een fiets in de gang te zetten. Daarom kunnen buurtbewoners hier een abonnement nemen om hun fiets te stallen. Dat kost 65 euro per jaar en er zijn 22 plaatsen voorzien. De stalling komt men enkel in met een sleutelkaart", aldus schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Het is de bedoeling om dergelijke buurtfietsenstallingen ook in de rest van Gent uit te rollen. Daar is veel vraag naar." (EDG)