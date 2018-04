Wijkbeurs kanaaldorpen 19 april 2018

De Stad Gent organiseert zaterdag een Wijkbeurs in de Gentse kanaaldorpen. De Wijkbeurs is een grote infomarkt waar mensen hun wijk beter kunnen leren kennen, de Stad Gent haar beleid toelicht en lokale partners, organisaties en verenigingen hun werking en initiatieven voorstellen. Het gaat om de allerlaatste wijkbeurs in een reeks van 22. Aanvullend stellen wijkpartners en heel wat lokale bewonersgroepen, organisaties en verenigingen er hun werking en initiatieven voor. Met behulp van een virtual reality-bril kan men ook een vleugje kanaaldorpen in 3D ontdekken of een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in de regio bekijken met beelden en filmpjes over de kanaaldorpen van weleer. De wijkbeurs in de Gentse kanaaldorpen vindt plaatssen 14 en 17 uur in de VZW Kompas-Site - Sint-Kruis-Winkeldorp 73, Sint-Kruis-Winkel. Er is een aanbod voor kinderen voorzien. (YDS)