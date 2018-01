Wijkbeurs binnenstad 02u37 0

De wijkbeurs van de binnenstad vindt plaats op zaterdag 20 januari in NEST. Tussen 14 en 17 uur licht het stadsbestuur beleid, realisaties en plannen toe aan de inwoners van het Gentse stadscentrum. Ook bewoners, wijkorganisaties en -partners stellen er zichzelf voor. Tijdens de wijkbeurs organiseren de bewoners van NEST ook toonmomenten. Het volledige programma is terug te vinden via www.stad.gent/binnenstad. (YDS)