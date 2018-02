Wijk nog steeds belast door te veel zwaar verkeer 06 februari 2018

02u34 0 Gent De omgeving van de Meulestedebrug is door het talrijke doorgaande vrachtverkeer een gevaarlijk punt.

Sinds de invoering van de kilometerheffing op snelwegen rijden vrachtwagenchauffeurs steeds meer via de Meulestedebrug en de R4 Oost. Anderhalf jaar geleden werd daarover al een vraag gesteld door het Gentse stadsbestuur aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





"De stad is nog steeds vragende partij voor maatregelen tegen het sluipverkeer", vertelt Hannelore Bonami van het kabinet van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Bij een verkeerstelling die de bewoners vorig jaar uitvoerden, bleek dat ongeveer twee derden doorgaand verkeer bedraagt en tien procent daarvan zwaar verkeer is. Dat is erg belastend voor de wijk."





Mogelijke oplossing

"Een mogelijke oplossing is de zogenaamde Sifferverbinding tussen R4 West en Oost onder het havengebied en het kanaal, maar daar zit voorlopig nog geen schot in de zaak", aldus Bonami. "Het AWV heeft ook grote plannen met de Meulestedebrug die een zeer positief effect kunnen hebben op de veiligheid." (WSG)