Wijk deelt zonnepanelen 14 maart 2018

Bewoners en bedrijven uit de Gentse wijk Sint-Amandsberg Dampoort gaan samen minstens vijfduizend vierkante meter zonnepanelen in de wijk leggen. Het proefproject Buurzame Stroom wil een afgebakend gebied in de wijk voorzien van betaalbare zonne-energie voor iedereen. Iedereen die in het projectgebied woont, kan vanaf nu instappen. Zelfs wie in een huis woont dat niet geschikt is voor zonnepanelen. De zonnepanelen komen ook op daken van scholen, stadsgebouwen en bedrijven in de buurt.





Het proefproject ging dit weekend van start in het gebied tussen de Land van Waaslaan, Dendermondsesteenweg, Engelstraat en Adolf Baeyensstraat. "We willen van Sint-Amandsberg Dampoort dé proeftuin maken voor meer zonne-energie in Gent. We willen hierbij zoveel mogelijk burgers en ondernemingen mee laten participeren", zegt schepen van Milieu en Energie Tine Heyse (Groen). (YDS)