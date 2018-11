Wie herkent deze twee mannen die jonge vrouw op tram 4 aanrandden? Jeffrey Dujardin

20 november 2018

23u57 0 Gent De Gentse politie en het parket van Oost-Vlaanderen zijn op zoek naar twee mannen die in de zomer van 2017 een jonge vrouw aanrandden op een tram 4 in Gent.

De twee mannen stappen op rond 23 uur ’s avonds aan een halte tussen de Muidebrug en het Rabot in Gent. Een van de mannen nam subtiel beelden van onder het kleedje van de vrouw, daarnaast grijpt hij ook even later de vrouw onder haar rok terwijl ze afstapt. De man die de vrouw betastte heeft donker haar, een donkere ringbaard. Hij droeg een zwarte jeans met scheuren, zwarte jas en een oranje pet. De andere man heeft een getaande huidskleur, bovenaan lang haar dat achterovergekamd is met gel en heeft een baard. Hij had een donkergroene jas en een legerbroek aan. Wie één van deze mannen herkent, kan altijd terecht op het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu