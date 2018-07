Wie heeft Rony Van De Velde gezien? 06 juli 2018

Het parket en de politie vragen uit te kijken naar Rony Van De Velde, een 56-jarige man uit Sint-Niklaas, die sinds juni 2017 vermist is. Hij werd voor het laatst opgemerkt in de wijk 'Rabot' en de Wondelgemstraat in Gent. Rony is slank gebouwd en is ongeveer 1,70 meter groot. Hij heeft zwart haar en is licht kalend. Hij heeft mogelijk een baard en draagt een bril. Rony houdt zich mogelijk op in het daklozenmilieu. Wie info kan verschaffen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu (DJG)