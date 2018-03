Wie heeft Lorenzo (25) gezien? 06 maart 2018

De politie Gent heeft een opsporingsbericht verspreid voor Lorenzo Kinsabil, een 25-jarige jongeman die twee weken geleden voor het laatst gezien is. Getuigen zagen hem op 19 februari in de Mediamarkt op de Oudenaardsesteenweg in Zwijnaarde. Sindsdien ontbreekt elk spoor. "Lorenzo is ongeveer 1,75 meter groot en mager gebouwd. Hij heeft donker haar en mogelijks draagt hij nu een baard", laat de politie weten. "Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een beige vest met kap en bontkraag, een jeansbroek en bruine schoenen. Ook had hij een grijs-zwarte muts op." Elke tip is welkom via het gratis telefoonnumer 0800/30.300. (OSG)