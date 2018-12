Wie heeft de mooiste nieuwjaarsgroet, en wint een Gentse presse-papier? Sabine Van Damme

21 december 2018

16u50 0 Gent Opnieuw gaat Guy Reynebeau met zijn Speakers Corner op zoek naar de mooiste nieuwjaarsgroet. Iedereen mag daaraan deelnemen, met tekst, muziek of gelijk wat. De winnaar gaat naar huis met een nieuw ontwerp van de Gentse juwelier Julien De Maere.

Zoals elk jaar beloont Speakers Corner ‘De Mooiste Nieuwjaarsgroet aan De Gentenaars’. Dus Gentenaars die op zondag 6 januari hun stadsgenoten op Speakers Corner hun nieuwjaarsgroet voor 2019 willen brengen, zijn meer dan welkom om dat te doen. Wie de mooiste, origineelste, grappigste of ontroerendste nieuwjaarsgroet brengt op Speakers Corner in Stadscafé Belfort wordt er ook al meteen uitgeroepen tot “Gentenaar van het jaar 2019”. En die titel opent perspectieven. De vorige winnaar, Hafsa El-Basioui, schopte het zelfs nog geen jaar later tot schepen van de stad Gent.

Wie een andere reden zoekt om in zijn / haar pen te kruipen, de Gentse juwelier Julien De Maere ontwierp voor deze editie een presse-papier op maat van Gent. De winnaar krijgt die mee naar huis. “Ik wou eens iets nieuws na de hartbeat-ring en de machetteknopen”, aldus de creatieveling. “Mijn vrouw is architecte, dus ik zit hele dagen tussen ontwerpplannen. Zo ontstond het idee om een presse-papier te maken met het grondplan van Gent erop. En dat is het ook geworden, inclusief de drie torens, uiteraard. Ik dacht eerst het ding helemaal in goud te maken, maar dat zou al snel 25.000 euro waard zijn, en dat vond ik nu ook weer overdreven. Zilver is niet het beste idee, omdat het zachter is dan goud en oxideert. Dus voor het eerst heb ik iets in metaal gemaakt, en dan verguld. Maar het is echt wel een dikke laag goud die erop ligt, en die er dus niet zomaar zal afgaan bij de eerste kras.” Julien vindt zijn presse-papier misschien wel het mooiste wat hij ooit gemaakt heeft. “Opnieuw zal het mij pijn doen als iemand hem koopt”, lacht hij. Maar op voor de beste nieuwjaarsbrief geeft hij er dus wel eentje weg. Voor de 2de mooiste nieuwjaarsgroet die geselecteerd wordt is er een exclusief arrangement voor “Gent Smaakt” en voor de 3de laureaat een luxe-overnachting in NH-Hotel.

De nieuwjaarsgroet vooraf doorsturen hoeft niet, vooraf inschrijven om deel te nemen moet wel, en dat voor 2 januari, bij guy.reynebeau@gent.be , met vermelding van uw naam en e-mailadres en telefoonnummer. Deelnemers én publiek worden verwacht op zondag 6 januari om 11 uur in het Belfort Stadscafé onder de Stadshal.