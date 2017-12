Wie brengt de mooiste nieuwjaarsgroet? 02u32 0

Guy Reynebeau en zijn team van Speakers Corner zijn opnieuw op zoek naar de mooiste nieuwjaarsgroet. Gentenaars die op zondag 7 januari hun stadsgenoten verrassen met prachtige wensen maken kans op een prachtig juweel van Julien De Maere. De tweede en de derde krijgen respectievelijk een duo-VIP-pakket voor Gent Smaakt (300euro), en een luxe-overnachting in NH-hotel.





De nieuwjaarsgroet mag alles zijn, grappig of serieus, gezongen of gesproken, een gedicht, een dansje, het maakt echt niet uit. Inschrijven vooraf moet wel, via guy.reynebeau@gent.be. Teksten insturen moet niet, het mag een verrassing blijven, maar melden dat u wil deelnemen is wel handig. Dat kan nog tot 6 januari, met vermelding van naam en mailadres of telefoonnummer.





De deelnemers worden verwacht op zondagochtend 7 januari om 11 uur in Missy Sippy in Klein Turkije 16 in Gent. (VDS)