Whatsappje naar afwezige leerling om te vragen wat er scheelt: het is een van de Gentse maatregelen om jongeren op de schoolbanken te houden Stad schakelt versnelling hoger in strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten Yannick De Spiegeleir

12 februari 2019

20u00 0 Gent Volgens de recentste cijfers verlaat 1 op 7 jongeren de schoolbanken zonder diploma. Om dat hoge cijfer in te dijken, brengt het Onderwijscentrum van de stad Gent scholen samen om online en offline ervaringen uit te wisselen over hun aanpak tegen vroegtijdig schoolverlaten. “Ervoor zorgen dat meer jongeren een diploma halen, blijft een topprioriteit”, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen).

Een Whatsappberichtje sturen naar een leerling om te vragen wat er scheelt als hij afwezig blijft op school. Het is één van maatregelen die het PHTI neemt om jongeren aan de schoolbanken te houden als ze uit de boot dreigen te vallen. “We proberen met onze leerlingen te communiceren via hun leefwereld”, getuigt directeur Paulette De Vetter. “Dat we nu netoverschrijdend gaan samenwerken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten is een goede zaak.”

Het PHTI is één van de 15 Gentse scholen die reageerde op de oproep van het Onderwijscentrum Gent om samen met partners Steunpunt Diversiteit & Leren, Schoolmakers en Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) deel te nemen aan het nieuwe inspiratietraject ‘Operatie Geslaagd’ tegen vroegtijdig schoolverlaten. Samen zullen maatregelen en ervaringen uitwisselen over hun aanpak. “Scholen kunnen leren van elkaar en van experts”, vat schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) het samen. “Het Onderwijscentrum Gent wil hierin een partner zijn voor leerkrachten en directies.”

Factoren aanscherpen

Concreet bestaat het inspiratietraject uit een online cursus met korte theoretische filmpjes afgewisseld met praktijkvoorbeelden. “In deze open opleiding maken scholen kennis met de belangrijkste factoren die ze als school kunnen aanscherpen om in te zetten op een verbindend schoolklimaat, want uit onderzoek blijkt hoe beter de binding van jongeren is met een school, hoe kleiner de kans dat ze de schoolbanken vroegtijdig verlaten”, verduidelijkt Eva Verstraete, teamcoördinator onderwijsontwikkeling van het Onderwijscentrum Gent. “De online cursus heeft ook een chatfunctie waardoor scholen met elkaar kunnen communiceren. Zo kan het zijn dat een school niet goed weet hoe ze een bepaald probleem moet aanpakken, maar dat een andere school daarvoor al een bepaalde aanpak heeft ontwikkeld.”

Naast de online opleiding die loopt van eind februari tot mei verzamelen de scholen ook voor vier ‘live’ sessies. “Via deze samenkomsten willen we nog meer kruisbestuiving laten plaatsvinden en scholen elkaar laten inspireren en versterken”, verduidelijkt Verstraete. Het uiteindelijke doel van ‘Operatie Geslaagd’ is om een plan van aanpak op maat van elke deelnemende school te ontwikkelen. “Dat plan zal ook worden voorgelegd aan een panel van ervaringsdeskundigen waarin leerlingen, ouders en experten zetelen. Vroegtijdig schoolverlaten is een complex verhaal. Alleen door samenwerken en het bundelen van expertise kunnen we dit grondig aanpakken”, besluit schepen Decruynaere.