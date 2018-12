Wettige zelfverdediging: Gentse agenten vrijgesproken voor 12 schoten op verdacht voertuig dat op hen inreed Wouter Spillebeen

12 december 2018

10u20 1 Gent Twee Gentse agenten zijn vrijgesproken voor het afvuren van twaalf kogels op een wagen die in Einde Were op hen af reed in november 2015. De rechtbank oordeelde dat ze uit wettige zelfverdediging handelden. De bestuurder van de Opel Corsa heeft een straf van twaalf maanden met uitstel gekregen.

De agenten wilden op 17 november 2015 een wagen controleren waarvan de inzittenden zich verdacht gedroegen. Ze deden teken naar de wagen, maar die reed plots met gierende banden recht op hen af. In enkele seconden tijd grepen de twee agenten naar hun dienstwapen en openden ze het vuur. In totaal werden twaalf kogels afgevuurd, waarvan er een in de hoofdsteun van de passagierszetel belandde. Een derde aanwezige politieman moest wegspringen om niet door de auto opgeschept te worden.

De agenten moesten zich verantwoorden voor de rechter omdat hun tegenpartijen vonden dat ze moesten schieten op de banden, niet waar de inzittenden zaten. “Dat iedereen hier gezond en wel zit, is een wonder”, klonk het bij de behandeling van de zaak. De advocaten van de inzittenden vroegen aan de rechtbank om de feiten te herkwalificeren naar een poging doodslag. De rechter ging daar niet op in omdat er geen aanwijzingen zijn dat de agenten de bedoeling hadden om te doden. Het parket vroeg om hen buiten vervolging te stellen. “Laten we er vandaag niet voor zorgen dat ze in geen enkele situatie nog hun wapen mogen trekken”, pleitte de procureur.

Wettige zelfverdediging

De eerste inspecteur loste eerst twee schoten wanneer de wagen op hem af kwam. “Hij had nauwelijks enkele seconden en was compleet verrast door de uitzonderlijke handelingen van de personen in de wagen. Hij bevond zich ineens in een levensbedreigende situatie. Hij heeft voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor wettige zelfverdediging”, las de rechter voor uit het vonnis.

De tweede inspecteur loste intussen ook schoten. Ook die vallen volgens de rechtbank onder de noemer wettige zelfverdediging. “De eerste inspecteur zag de wagen op zijn collega af rijden en hoorde schoten. Die bleken van de tweede inspecteur te komen, maar hij dacht dat er op zijn collega gevuurd werd, dus hij loste opnieuw schoten. Ook die voldoen aan de wetten.” De twee inspecteurs werden over de hele lijn vrijgesproken.

Twee inzittenden van de wagen werden ook gedagvaard. De bestuurder is veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij de levens van de agenten en van zijn vrienden in gevaar bracht. “Hij mag van geluk spreken dat het incident niet heeft geleid tot een horrorscenario”, aldus de rechter. De passagier die ook voor de rechtbank moest komen, is vrijgesproken. “Hij zat niet aan het stuur en heeft het misdrijf niet voltrokken. Het is niet bewezen dat hij geholpen heeft.”