Wespennest in huis? Er zijn nog wachtenden voor u

De brandweerzone Centrum roept iedereen die thuis een wespennest heeft ontdekt op geduld te oefenen. De pompiers kregen tussen maandag 2 juli en gisterenmiddag 14 uur, in een week dus, maar liefst 1.037 meldingen. Gisteren alleen al, tot 14 uur, kreeg de brandweer 134 meldingen over de insecten. "Dat is opvallend veel", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. "Onze brandweermannen doen hun best om elke melding van een wespennest snel en efficiënt te behandelen. Dringende interventies krijgen echter altijd voorrang. Door het grote aantal meldingen betekent dit dat de wachttijd hier en daar kan oplopen." Een wespennest melden doe je via het e-loket. Een nest verdelgen kost 40 euro. Als de brandweer een tweede keer moet langskomen voor hetzelfde nest, betaal je slechts één keer.





Probeer alvast niet zelf om een wespennest te verwijderen, want dat kan wel best gevaarlijk zijn.





