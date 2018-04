Werkstraf voor dievegge van Primark 12 april 2018

02u56 0

Een dievegge die samen met een minderjarige toesloeg in de Primark in de Langemunt, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uren. Het gaat om één diefstal, waar de vrouw veel goederen tegelijkertijd stal. Ze vroeg de gunst van de opschorting, maar mede omdat ze niet meewerkte tijdens het onderzoek, kreeg ze van de rechtbank toch een effectieve straf. Als de vrouw de werkstraf niet volledig uitvoert, moet ze vijf maanden naar de gevangenis. Of de minderjarige medeplichtige veroordeeld is voor de jeugdrechtbank, is niet geweten. (OSG)