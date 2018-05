Werkstraf en boete gevraagd voor agressieveling 25 mei 2018

Een jonge Gentenaar riskeert een werkstraf en 300 euro boete voor verschillende feiten van geweld. Zo probeerde hij na een nachtje stappen een controle op de tram te omzeilen en weg te lopen van de controleur. Dat deed hij vrij bruut, want de controleur kreeg een duw en was daardoor zeven dagen arbeidsongeschikt. Daarnaast mocht de man zich ook verantwoorden voor een vechtpartij op een chirofuif in het Gentse. Daar kregen verschillende feestvierders klappen en zelfs een iemand een kopstoot. Op 14 juni kent hij zijn straf. (JEW)