Werknemers bouwonderneming Wyckaert trappen zich met ‘gocarttrein’ naar Warmste Week Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

15u02 0

De directie en werknemers van de Gentse bouwonderneming Wyckaert vertrokken deze middag met een 56 meter lange gocarttrein naar het Warmste Week dorp in Puyenbroeck. Bij aankomst overhandigen ze een cheque voor de realisatie van een nieuwe speeltuin voor de afdeling pediatrie van het AZ Sint-Lucas. “Sinds vorig jaar kiezen we telkens een goed doel waarvoor de werknemers zich een jaar lang inzetten en geld inzamelen via verschillende acties. Vorig jaar kon er meer dan 11.000 euro geschonken worden aan VZW De Tandem. Dit jaar streeft Wyckaert ernaar het realisatiebedrag voor een nieuwe speeltuin voor de afdeling pediatrie van het AZ St Lucas in te zamelen”, aldus Tom De Clercq, communicatieverantwoordelijke bij Wyckaert.