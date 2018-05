Werken in zone 30? Dan mag je er plots 50 per uur 26 mei 2018

Een aannemer die aan de slag was aan de Groendreef aan de Brugse Poort, was gisteren duidelijk nog niet helemaal mee met de zone 30 in de Gentse binnenstad. Tijdens de werken plaatste hij een gebodsbord met de boodschap dat het verkeer er 'maar' 50 kilometer per uur mag rijden, dus een pak sneller dan gewoonlijk. Naar Gentse gewoonte leverde dat verdeelde reacties op. De ene kant vond het geweldig, de andere kant sprak over een gevaarlijke situatie. Het bord werd inmiddels weggehaald. (EDG)