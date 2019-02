Werken aan ‘grootste skatepark van het land beginnen in september Sabine Van Damme

26 februari 2019

10u03 0 Gent De aanleg van het lang verwachte skatepark op de Blaarmeersen kan dit najaar eindelijk beginnen. Het moet het grootste outdoor skatepark van het land worden, en ziet er veelbelovend uit.

Volgens de oorspronkelijke plannen moest de ‘skateplazza’ aan de Blaarmeersen tegen de zomer klaar zijn, maar omdat de omgevingsvergunning voor de werken nu pas is afgeleverd, zal dat niet lukken. De stad moet nu op zoek naar een aannemer, dus zullen de werken pas in september kunnen beginnen.

Het skatepark komt tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport. De parking van het Huis van de Sport moet dus verhuizen naar de andere kant van het gebouw. Zodra die parking klaar is, gaat de huidige eruit en kan de aanleg van het skatepark beginnen. Dat wordt liefst 5.800 vierkante meter groot, en daarmee het grootste outdoor skatepark van het land, met alle mogelijke obstakels. Er zal ook een kiddie-zone zijn, een toilet, en luifels om onder te schuilen bij regenweer. Wanneer het skatepark open kan is nog niet duidelijk, maar dat zal ten vroegste tegen de zomer van 2020 zijn. Niks te vroeg, de Gentse skatecommunity smeekt al meer dan 15 jaar om deftige skate-accommodatie in Gent.