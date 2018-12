Wereldkampioen! Gantoise Hockey Club schreeuwt Red Lions naar de titel Yannick De Spiegeleir

16 december 2018

18u18 1 Gent Ook in Gent leeft de hockeysport. Gantoise Hockeyclub heeft met kapitein Antoine Kina zelfs een kersverse wereldkampioen in haar rangen. De leden v erzamelden deze namiddag in het clublokaal aan de Tennisstraat en zagen hun helden de wereldtitel grijpen tegen Nederland.

Door de zenuwslopende wedstrijd was de spanning te snijden in Gentbrugge, maar na de tweede en beslissende shoot out gingen de aanwezigen uit hun dak.

“Dat ons land zich voor de eerste keer tot wereldkampioen kroont, betekent alweer een boost voor onze sport en dus ook voor Gantoise”, zegt voorzitter Fabrice Rogge.

De Gentse club behoort tot de absolute top in België zowel bij de dames als heren. Er speelden op dit WK maar liefst 5 Gantoise internationals vanuit diverse landen. Ook topscheidsrechter Gregory Uyttenhove die vele matchen floot, maakt deel uit van de club. “Gantoise telt meer dan nu 1400 hockeyleden en daar komt zeker nog een pak bij gezien de grote aandacht en populariteit van De Red Lions”, aldus Rogge.