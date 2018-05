Werd 'rapport Devers' achtergehouden? 25 mei 2018

03u08 0 Gent Toen SoGent-directeur Didier Nachtergaele het gesjoemel van zijn collega-directeur meldde op het stadhuis, kreeg hij daar naar eigen zeggen geen gehoor. Daarop bestelde hij op eigen houtje een onderzoek bij advocaat Patrick Devers.

Devers is zowat de huisadvocaat van de stad en een autoriteit op vlak van overheidsopdrachten. Het rapport dat Devers afleverde concludeerde dat 'verder onderzoek aangewezen was'. Als reactie daarop stapte Taeldeman niet naar het parket, maar bestelde hij een nieuw rapport, bij een ander advocatenbureau, Dewolf.





Nu blijkt echter dat het Rapport Devers pas is voorgelegd aan de Raad van Bestuur van SoGent als het rapport Dewolf al besteld of zelfs klaar was. Dat heeft hij, volgens verschillende bronnen, gisteren moeten toegeven op de Raad van Bestuur van SoGent.





Bijlage

Het Rapport Devers wordt in het Rapport Dewolf wel vermeld, als een soort van bijlage. Dat dit document niet werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur, is minstens een vreemde vaststelling.





"Waarom heeft hij dat rapport achtergehouden", vraagt Nachtergaele zich af. "Stond het resultaat hem niet aan?"





Het lijkt alsof in dit dossier alleen maar meer vragen en onduidelijkheden opduiken.