Weldra vier takelaars aan zet WAGEN AFHALEN? DEPOT KAN OP 10 KILOMETER VAN GENT LIGGEN ERIK DE TROYER

29 juni 2018

03u04 0 Gent Binnenkort zijn er in Gent tot vier takelfirma's actief die met een beurtrol zullen werken. Ook kunnen takelaars die tot 10 kilometer buiten Gent een depot hebben meedingen naar het nieuwe bestek. "Voor wie getakeld is, wordt het niet makkelijker en ook niet goedkoper", zegt de N-VA.

Vandaag is Gent de duurste stad om getakeld te worden. Wie zijn wagen weggesleept ziet worden, moet daarvoor 260 euro neertellen. Ter vergelijking. In Leuven kost een takeling slechts 70 euro, in Brugge 100 euro en in Antwerpen 180 euro. De wagen valt dan op te halen bij garage Lybaert aan de Vliegtuiglaan. Het is vandaag nog de enige takelaar waarmee de stad werkt. De stad had dat contract nog een jaar kunnen verlengen, maar kiest nu voor een project met meerder takelaars.





Politievervoer

Concreet zoekt de stad vier takelaars die volgens een beurtrol zullen werken. Ze krijgen elk een aantal weken per jaar toegewezen waarop ze mogen takelen.Buiten die periode mogen ze niet takelen op straffe van een boete. "Dat kan behoorlijke gevolgen hebben voor wie getakeld wordt", zegt Sandra Van Renterghem (N-VA). "De stad zoekt takelaars die op maximaal 10 kilometer van de grens met Gent wonen. Dat betekent dus dat getakelde wagens opnieuw in Deinze of in Eke gestald kunnen worden. Het is de taak van de politie om getakelden naar hun wagen te voeren wat extra kosten zal opleveren. Er zal ook een enorme administratie aan te pas komen." In het contract staat alvast dat elk bedrijf zijn eigen depot moet hebben om getakelde wagens te stallen. Er komt dus geen centraal afhaalpunt in het Gentse.





Opvallend is ook dat de takelingen even duur blijven.





260 euro

De prijs van 260 euro blijft vast enkel het aandeel dat de stad en de takelaar krijgen kan veranderen. Vandaag houdt Lybaert aan een takeling van 260 euro zo'n 61 euro over. De overige 199 euro gaat naar de stad. Alle takelaars die mee willen dingen naar het contract, zullen mekaar nu moeten beconcurreren met de prijs. Een takelaar kan volgens de nieuwe procedure maximaal 110 euro overhouden maar vermoedelijk wordt dat nog een pak minder. Om mekaar te beconcurreren moeten de takelaars de stad namelijk een korting op die 110 euro geven. Enkel de vier takelaars die de meeste korting geven komen in aanmerking.





"Met deze regeling lijkt de politie uiteindelijk de rekening te moeten betalen want zij zijn het die zullen bijleggen indien er meer geld aan de takelfirma's moet gegeven worden", aldus Van Renterghem.





Burgemeester Termont reageerde gepikeerd op de gemeenteraad. "Ik hoor veel 'zou' en 'als'. Maar ik ben het er niet mee eens. Ik zeg dat het niet voor problemen zal zorgen."