Weinig ongevallen ondanks slecht weer: “Chauffeurs zijn voorzichtig” Wouter Spillebeen

23 januari 2019

17u26 0 Gent Ondanks het slechte weer gebeurden in Gent en omliggende gemeentes niet meer verkeersongevallen dan gewoonlijk. Dat blijkt uit de ongevallencijfers van verschillende politiezones. “Mensen gaan de baan niet op of rijden heel voorzichtig.”

De politiezone Gent en de noodcentrale kregen niet meer oproepen dan gewoonlijk, weet politiewoordvoerder Matto Langeraert. In totaal kreeg de politie dertien meldingen van ongevallen. Een motorrijder viel zonder verwondingen tot gevolg, twee auto’s botsten op elkaar waarbij een inzittende lichtgewond raakte. Een auto reed tegen een fietser en een andere wagen raakte een voetganger, telkens met lichte verwondingen als gevolg. Bij de andere negen ongevallen schoof een wagen in een gracht of tegen een paal langs de weg.

“Dat is niet meer dan gewoonlijk”, aldus Langeraert. “Mensen gaan duidelijk de baan niet op of rijden supervoorzichtig als ze toch de weg op moeten. Dat valt op. Daarom gebeurden er zo weinig ongevallen, ondanks het slechte weer.”

Ook politizone Schelde-Leie stelde niet veel ongevallen vast door de sneeuwval. “Zowel dinsdag als woensdag kregen we melding van drie kleine aanrijdingen, telkens zonder gewonden”, duidt woordvoerster Katie Lefever. “Woensdag belandde een wagen in de gracht in het industriepark in Nazareth, gleed een wagen in de gracht in de Kortrijkseheerweg en slipte een chauffeur tegen een elektriciteitspaal in de Leeuwerikstraat in de Pinte. De paal raakte niet eens beschadigd.”

In politiezone Rhode en Schelde gebeurden een vijftal kleine aanrijdingen zonder ernstige gevolgen.