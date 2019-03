Weinig hoofdrollen voor Gent op lijsten CD&V Groen kiest wel voor Gentenaars, VB zet nieuwkomer op 2





Sabine Van Damme

31 maart 2019

10u30 0 Gent Wie op 26 mei absoluut op Gentenaars wil stemmen, zal moeten zoeken, zeker op de lijsten die dit weekend werden voorgesteld. Bij Groen zijn wel heel wat Gentenaars te vinden, bij CD&V moet je al een vergrootglas bovenhalen. Meest opvallend is nog de jonge Adeline Blanquaert van Vlaams Belang, die de 2de plaats voor het Vlaams parlement krijgt.

Groen

Dat Filip Watteeuw de Vlaamse lijst zou duwen wisten we al, en het is ook al geweten dat hij niet zal zetelen in het Vlaams parlement. Hij heeft werk genoeg in Gent. Fourat Ben Chikha, gemeenteraadslid sinds januari, krijgt de vierde plaats. Een mooie plek voor een jong talent. Op 10 staat nog Jenna Boeve, en Bert Misplon is 5de opvolger. En er staan nog enkele Gentenaars als vulling op de lijst, maar niet op verkiesbare plaatsen. Federaal prijkt Evita Willaert op 2, en Cengiz Cetinkaya op 5. Sarah Matthieu is eerste opvolger op de Europese lijst.

CD&V

Bij CD&V is de oogst schraal. Simon Smagghe, van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is de eerste en de enige Gentenaar die terug te vinden is op de lijst voor het Vlaams Parlement, op de 10de plaats. Stijn De Roo kreeg wel de eerste opvolgersplaats. Federaal staat de jonge Eda Öztürk op 5, en dat is het dan ook. CD&V stuurt geen Gentenaars naar Europa. Gelukkig is er wel volk uit de regio rond Gent op de lijst te vinden. Federaal zijn dat Thomas Van Ongeval uit Nazareth op 7, en Vlaams Vincent Van Peteghem uit De Pinte op 3. De lijstduwer bij de opvolgers daar is Filip Thienpont uit Merelbeke.

Vlaams Belang

Bij Vlaams Belang staat ‘wit konijn’ Adeline Blancquaert op 2 op de Vlaamse lijst. Zij dook voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen, en zetelt sinds januari als gemeenteraadslid. Johan Deckmyn staat op de 5de plaats.