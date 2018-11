Weg De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

30 november 2018

Onder het Citadelpark wonen miljoenen mieren en we hebben een nieuwe burgemeester, dat is het zowat qua nieuws uit Gent deze week. Het lijkt erop dat het plaatselijke journaille kan genieten van een winterslaap, nu er niet meer moet gespeculeerd worden over wie welke postjes zal bezetten. En ondertussen verandert de stad constant verder. Toen ik las dat pannenkoekenhuis Gwenola de deuren sloot, kreeg de melancholie me te pakken. Ik heb er in mijn jonge jaren menig lief goedkoop – de volgorde van deze woorden is belangrijk – getrakteerd. De herinneringen blijven, de Gwenola is weg. Als kind ging ik met mijn opa, een begenadigd tekenaar, mee naar De Gouden Pluim op de Vrijdagmarkt. Weg. Met mijn moeder zag ik het hele oeuvre van Disney in de cinema’s Capitole en Century, tegenwoordig respectievelijk omgebouwd en weg. Daarna gingen we steevast een coupe eten in de Veneziana. Ook weg. Met mijn pa zag ik mijn eerste match van ons Gantoise, tegen Berchem Sport jawel, in het Ottenstadion… Weg.

Ik beweer niet dat het vroeger beter was hoor, daar heb ik de leeftijd nog niet voor. De Ghelamco Arena is comfortabeler en zelfs gezelliger dan den Ot, het Sint-Baafsplein is nu mooier dan vroeger met die parking en ja, ik vind zelfs de Stadshal iets hebben. Ik besef ook dat mijn kinderen bij mijn anekdotes over dancing 55 aan de Kuiperskaai (inderdaad, weg) denken dat daar toen nog dino’s rondliepen, net zoals ik Duitsers met punthelmen fantaseerde als decor bij de herinneringen van mijn ouders over cinema Majestic en thé dansants. Onze huizen van vertrouwen verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plaats, dat maakt elke generatie mee. Ik sta er weinig bij stil, nu even wel. Waar een week zonder al te veel nieuws niet goed voor is. Of lag er nog iemand wakker van de vorming van dat nieuwe stadsbestuur?