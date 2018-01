Wegversperringsbord opgevist uit water aan Reep 02u49 0 Foto Yannick De Spiegeleir De arbeiders halen het vuilnis uit het ondiepe water van de Reep.

Op de heropening van de historische samenvloeiing van de Schelde en de Leie in de Reep is het wel nog even wachten. Dat houdt jammer genoeg niet tegen dat sluikstorters en vandalen de bestaande waterloop ter hoogte van de Sint-Bavohumaniora nu al vervuilen. Een team van arbeiders haalde er gisteren onder meer een wegversperringsbord uit het water. De 'vuilnisophaalboot' rukt in opdracht van de Vlaamse Waterweg wekelijks uit op de Gentse binnenwateren om afval te verzamelen. (YDS)