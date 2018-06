Weg uit Publilec, met 44 miljoen euro 02 juni 2018

Gent heeft een akkoord om uit de Waalse intercommunale Publilec te stappen, waar sinds 1985 het Gentse energiebedrijf in was ondergebracht. Samen met Luik was Gent pionier qua elektriciteitsproductie. Rond Publilec, met dochteronderneming PubliPart, barstte begin dit jaar een schandaal los, dat sp.a-kopman Tom Balthazar zijn kop kostte. "Dat we uit de sector van de energieproductie stappen, is een beleidskeuze", zegt financiënschepen Christophe Peeters (Open Vld). "Er is hard onderhandeld, maar uiteindelijk krijgt Gent 44 miljoen euro. De pensioenen van het personeel uit 1985 zijn gegarandeerd. We hebben 27.332.201,03 euro op onze rekening gekregen. Daar komt in juni een dividend bij van 1,260 miljoen. De pensioenen staan voor 18,3 miljoen. Er is een clausule waarbij de waarde van EDF Luminus eind 2019 herberekend wordt. Dat kan ons honderdduizenden euro's opbrengen, of kosten, maar die kans is klein." (VDS)