Weg, kinderpret! De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

05 april 2019

17u30 3

Het nieuws van de afgelopen week deed me terugdenken aan mijn lagere schooltijd in Sint-Amandsberg. Hoe we met de klas achter de turnjuf wandelden van onze school aan de Sint-Baafskouterstraat via de volkstuintjes naar zwembad Rozebroeken. We liepen via de Kriekerijstraat en tegen alle waarschuwingen van de juf in, lachten en schreeuwden we erop los. We zwaaiden naar de mensen in de straat en die zwaaiden terug. De tijden veranderen. We zijn in een tijd aanbeland waar één klager het plezier van duizenden kinderen kan ontnemen. Mocht u het nieuws gemist hebben, één iemand heeft geklaagd over geluidsoverlast en nu dreigt zowat het hele LAGO zwemcomplex (Rozebroeken) te moeten worden afgebroken. De rechter die de klacht voorgeschoteld kreeg, spitte het dossier uit en merkte dat Rozebroeken zonevreemd is. Minister van justitie Geens kan fier zijn! Uitgerekend in de week waarin hij van overal kritiek kreeg over de kaduke strafuitvoering in dit land, kan hij een oase van kinderplezier laten sluiten. Hoera, het systeem werkt!

Ik heb geprobeerd om het standpunt van die klager te begrijpen maar het lukt me niet. Tussen het laatste huis in de Kriekerijstraat en het zwembad staat ten minste 100 meter bos. De klager woont in de Bijlokestraat in Destelbergen. Als ik Google Maps mag geloven, is dat op een dikke 8 kilometer van de Rozebroeken. Hoe luid zouden kinderen roepen in zo’n glijbaan? De achtergebleven ‘slachtoffers’ van zoveel storende kinderpret dienen geen klachten in maar hangen roze broeken aan hun gevels om het zwembad te behouden. Net zoals in de rest van Gent en zelfs daarbuiten. Het stadsbestuur probeert nu een deal te sluiten met justitie en de klager. Ik wens hen oprecht succes. Al vind ik een uittocht met pek en veren voor de klager ook wel iets hebben.