Weesfietsen overspoelen vooral stallingen in woonwijken 15 mei 2018

03u09 0 Gent Eén derde van de fietsen in Gentse woonwijken staat er langer dan een week stil. Dat is de opmerkelijke conclusie van een onderzoek dat het Gents MilieuFront (GMF) in april uitvoerde.

"Weesfietsen staan op openbaar terrein en zijn door hun oorspronkelijke eigenaar achtergelaten zonder de bedoeling ze ooit nog op te halen. Ze reduceren de capaciteit van de fietsenstallingen", zegt Kaat Vander Beken van het GMF. GMF monitorde hoeveel fietsen in een stalling stonden en welke langer dan een week onaangeroerd bleven. Het grootste aantal weesfietsen was te vinden in de stallingen van een woonwijk. De tweede plaats gaat naar de studentenbuurt, waar 23 procent langer dan 7 dagen bleef staan. In het centrum van de stad waren er opmerkelijk weinig weesfietsen: slechts 3 procent. De milieuvereniging pleit voor meer controle op weesfietsen in de fietsenstallingen. "Zeker de woonwijken verdienen extra aandacht", zegt Vander Beken. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) bevestigt dat de stad het probleem van het hoge aantal weesfietsen wil aanpakken. "Bij de budgetbesprekingen is beslist om middelen vrij te maken voor 5 extra voltijdse medewerkers bij De Fietsambassade om het aantal weesfietsen terug te dringen. Dit is de beste methode om de capaciteit van de fietsenstallingen in onze stad op te drijven." (YDS)