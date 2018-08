Weer vuilniszakken in Delhaize 03 augustus 2018

Er ontstond de voorbije dagen wat heibel omdat er geen vuilniszakken van Ivago meer voorhanden waren in Delhaize Ledeberg. Ivago drukt al cowboyverhalen de kop in. "Er is geen schaarste", zegt Koen Van Caimere. "Het ging om een administratief probleem. De hoofdzetel van Delhaize had de factuur van Ivago niet betaald, en dan levert Ivago geen nieuwe zakken meer. Delhaize Ledeberg was toevallig de enige vestiging met een bestelling. De hoofdzetel heeft de vergetelheid rechtgezet, en dus leveren we morgen (vandaag, red) weer huisvuilzakken in Ledeberg." (VDS)