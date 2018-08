Weer vertraging voor Baudelopark AANNEMERS TE DUUR EN GEEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HERAANLEG ERIK DE TROYER

28 augustus 2018

02u44 0 Gent De heraanleg van het Baudelopark is nog maar eens op de lange baan geschoven. De drie aannemers die een offerte indienden bij de stad bleken te duur. Daardoor moet een nieuwe procedure gestart worden. De kans is groot dat het wachten is tot na de Gentse Feesten 2019.

In 2014 werd de heraanleg van het Baudelopark al aangekondigd. Sindsdien werd zowat elk jaar verkondigd dat het park na de Gentse Feesten zou aangepakt worden. Maar elk jaar na de Gentse Feesten blijft het stil en ook dit jaar is het niet anders.





Twee zaken houden de heraanleg van het park tegen. Vlaanderen heeft nog geen omgevingsvergunning afgeleverd. Zonder kunnen de werken niet beginnen. Het tweede probleem zijn de aannemers. De drie kandidaten voor de heraanleg dienden een offerte in die veel duurder uitviel van wat de stad had voorzien. "We passen onze eisen nu aan. Het gaat dan vooral over de voorwaarden voor gebruikt materiaal dat veel duurder uitviel dan verwacht. Door dat aan passen, denken we de kostprijs op een aanvaardbaar niveau te krijgen", legt schepen van openbaar groen Rudy Coddens (sp.a) uit.





Te dure aannemers zijn een terugkerend fenomeen in Gent. De voorbije jaren gebeurde dat ook al met het parkeergebouw in Ledeberg en de fietsersbrug over de Watersportbaan. "Dat heeft te maken met de goede economie van het moment. Er zijn veel openbare aanbestedingen en daardoor durven bouwbedrijven al eens een offerte links laten liggen waar ze een paar jaar geleden wel kandidaat voor zouden geweest zijn. Dat drijft de prijs omhoog. We hadden nu drie kandidaten, vroeger zouden dat er zeven geweest zijn", stelt Coddens. "Bovendien nemen dergelijke dossiers ook jaren in beslag en het materiaal wordt elk jaar duurder."





Wanneer de heraanleg nu precies kan beginnen, is niet duidelijk. De Gentse Feesten in het Baudelopark moeten door kunnen gaan. "Het zal afhangen van de aannemer", zegt Coddens. "Ten vroegste in november hebben we een vergunning. Als de aannemer meteen kan beginnen, is er nog een mogelijkheid. Maar dan moet het park wel tijdelijk vrij gemaakt worden voor de Gentse Feesten. Het hangt er van af of de aannemer dat mogelijk acht of niet."





De voorbije dagen was er ook veel te doen over de bomen in het Baudelopark. Berichten via sociale media dat 80% van de bomen gekapt zullen worden verspreiden zich snel. "Dat is echt waar fake news en daar kan je je moeilijk tegen verdedigen", zegt Coddens. "Het klopt dat de kleine bomen verdwijnen waar de kade langs het water komt. Er staan 75 bomen in het park en daarvan worden er 26 gerooid en die worden gecompenseerd. Er zullen na de heraanleg zelfs 87 bomen staan."