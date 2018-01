Weer of geen weer, Gent knalt 2018 in NA MIDDAG BERAADSLAGEN: VUURWERK GAAT DOOR IN STAD ERIK DE TROYER

02u30 0 Wannes Nimmegeers Met een prachtig vuurwerk wordt het nieuwe jaar ingezet. Gent In tal van steden werd zondag het vuurwerk afgelast uit voorzorg voor het slechte weer, maar niet zo in het eigenwijze Gent. Daar werden stipt om middernacht de vuurpijlen toch afgeschoten. Het bleek de juiste beslissing; wind en regen bleven uit. De Gentenaren zakten massaal af naar Portus Ganda om 2018 met een knal in te zetten.

Vanaf 23.30 uur kwam er een grote stroom fietsers en voetgangers op gang richting Portus Ganda. Het had nochtans anders kunnen zijn. Zondagmiddag kwam de stad een eerste keer samen om het weer te controleren. "Het is kantje boordje", klonk het toen. In Mechelen en Oostende werd het vuurwerk al afgeschaft, maar de vuurwerkspecialisten in Gent hadden er wél een goed oog in. In de namiddag werden alle dozen met vuurwerk in folie gewikkeld om de regen eruit te halen. Uiteindelijk besliste de stad om het vuurwerk gewoon te laten doorgaan. Behalve een flauw briesje en een paar druppels regen bleek er ook niets aan de hand te zijn. Tijd om te feesten dus.





Wannes Nimmegeers In de politiecombi is het ook een beetje feest.

Feestbeest

De jongste van alle aanwezigen was ongetwijfeld Liam Tull, die amper acht maanden oud is. "Hij heeft dus helemaal geen schrik van die knallen en die vuurflitsen. Daarnet was hij nog aan het dansen", aldus zijn trotse papa.





"Ik vermoed dat hij later een feestbeest wordt".





Iets verderop waren broers en zussen Emile, Carole, Jerome, Fede en Bas met kinderchampagne een toost aan het uitbrengen op het nieuwe jaar. "Ze willen hier elk jaar bij zijn, weer of geen weer. Het is een mooie familietraditie geworden", aldus de papa van het vijftal.





Wannes Nimmegeers Ylénia geniet samen met papa Danny Vermeulen van de kleurrijke knallen.

Discobal

Alles verliep vlot, al was het wel opvallend hoeveel vuurwerk er werd meegesleurd om zelf af te vuren in afwachting van het 'grote werk'. Ook bij de aanwezige politiemensen mocht het al eens wat feestelijker. Eén van de combi's werd uitgerust met een discobal. "Op zo'n dag mogen we al eens iets zot doen hé", aldus de flikken.