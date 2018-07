Weer krakers van bewoond pand naar rechter 07 juli 2018

Voor de tweede keer zullen voor de correctionele rechtbank van Gent krakers terechtstaan die binnendrongen in een bewoond pand. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Sinds de inwerkingtreding van de veelbesproken 'kraakwet', kwamen in Oost-Vlaanderen een twintigtal klachten binnen. In slechts twee gevallen ging het om een bewoond pand, telkens in Gent. Voor het kraken van het eerste pand werd een 48-jarige vrouw in januari veroordeeld tot zeven maanden cel met uistel. Gisteren raakte bekend dat ook voor het tweede pand twee krakers voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Die beslissing werd genomen door de raadkamer, op vraag van het parket. Beide beklaagden riskeren twee jaar cel. Er is nog geen zittingsdatum bekend. (OSG)