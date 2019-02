Weekendcontroles politie Gent: 6 bestuurders onder invloed van drugs, 8 hadden glaasje teveel op Jeffrey Dujardin

10 februari 2019

15u29 0 Gent De lokale Gentse politie organiseerde dit weekend verschillende controles in het uitgaansleven, waaronder in de buurt van de gekende Kompass Klub. Zes bestuurders werden gevat onder invloed van drugs, acht bestuurders hadden een glaasje teveel op.

Bij de controles werden 57 agenten ingezet. Daarbij werd gecontroleerd op rijden onder invloed, waaronder drugs. Zes bestuurders waren onder invloed achter het stuur, (amfetamines en cocaïne), waarvan er vijf hun rijbewijs verliezen voor vijftien dagen, een voertuig werd ook ingehouden voor twaalf uur omdat geen enkele van de passagiers een rijbewijs had. In één geval werd een bestuurder betrapt onder invloed van amfetamines en cocaïne en legde hij een positieve ademtest af. Er werden negentien onmiddellijke minnelijke schikkingen uitgeschreven voor een bedrag van 3350€, voor bezit van cannabis, joints, MDMA, cocaïne en XTC.

In totaal moesten ook 241 chauffeurs blazen. Hierbij bliezen zes chauffeurs positief en twee chauffeurs alarm. Er werd een rijbewijs ingetrokkken voor 15 dagen, en zijn wagen werd ook ingehouden tot hij de boete van 1260 euro betaald heeft. De bestuurder had geen vaste verblijfplaats in ons land. Daarnaast raakte een chauffeur zijn rijbewijs kwijt voor drie uur.