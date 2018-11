Week van ’t Gents breidt steeds meer uit Sabine Van Damme

20 november 2018

19u05 0 Gent Op 25 november start de derde editie van de week van ’t Gents. Waar dat initiatief schoorvoetend startte, is er nu een brede waaier van activiteiten, met als meest opvallende een Gentse kinderzangfeest met Wim Claeys.

Van 25 november tot en met 3 december 2018 vindt de derde editie van de Week van het Gents plaats. Het is een week waarin het sappigste dialect van Vlaanderen in de schijnwerpers wordt gezet. Waar het initiatief 3 jaar geleden nog schoorvoetend startte, zijn er nu heel wat Gentenaars die mee op de kar springen. Er is de hele week een waaier aan Gentse activiteiten, voor elk wat wils.

Uiteraard gaat de stad weer op zoek naar het allerbeste Gentse gerecht. Vorige keer was dat stoverij, nu proef de jury autenthieke Waterzooi met Vis. De ‘Geiwene Foersjet’ wordt op 3 december uitgereikt. Ook opmerkelijk: de cd-voorstelling van het Gentse kinderkoor De Stemband, van Wim Claeys. Liefst 1.800 schoolkinderen zullen de twee voorstellingen ervan bijwonen – niet iedereen kon binnen in één show. Claeys schuimde de voorbije weken 22 Gentse scholen af om de kinderen alvast 4 liedjes aan te leren, zodat ze kunnen meezingen. Wie ook wil oefenen kan dat de liedjes hier downloaden.

Steeds minder mensen spreken vlot Gents, en nochtans is iedereen het erover eens dat het een mooie, grappige en beeldrijke taal is Annelies Storms

Verder doen alle Gentse tenoren mee. Pierke Pierlala van Luk De Bruyker mag uiteraard niet ontbreken. Luk buigt zich over de herkomst van Pierke, in ‘Van Pulcinella tot Pierke’ omdat de Italiaanse Comedia dell’ Arte sowieso elk poppenspel heeft beïnvloed. De voorstelling wordt daarom niet afgesloten met een druppel, maar met een limoncello. En als het over Italië gaat, kunnen we er net zo goed de Napolitaanse keuken bij halen, moet Luk gedacht hebben. Dus gaat de voorstelling door in de Hotelschool en zal er pizza zijn van het restaurant Pomodoré Pastabar.

Ook Freek Neirynck laat zich niet onbetuigd, en organiseert een ‘puubliekelijk erekzoame lesse Gensch, én een koozerieje ‘erootiek in ’t Gensch’. Eddy Levis van zijn kant leest voor uit ‘Tiperie, allerlei kijkjes uit het poortjesleven’ van Alexis Callant.

“Steeds minder mensen spreken vlot Gents, en nochtans is iedereen het erover eens dat het een mooie, grappige en beeldrijke taal is”, zegt cultuurschepen Annelies Storms. “Het Gents geeft warmte en kleur, denk maar aan de vele liedjes, aan de poppenkast met Pierke en aan het volkstheater.” Er is nog veel meer voorzien, van Poppenspel tot Gents theater. Het reizende poppentheater Pedrolino speelt zelfs in rusthuizen, waar ze kinderen van de buurtscholen samen met de senioren laten kijken.

Wie niet wil buiten komen, kan ook van achter zijn computer deelnemen. Via deze website kan je muzikale Gentse berichtjes sturen naar vrienden.

En dé opper-Gentenaar, Walter De Buck, mag uiteraard niet ontbreken. De vzw Het Gouden Ei bereidt het Walter De Buck-jaar voor, dat in 2019 moet plaatsvinden. Er zullen volksfeesten zijn in alle wijken, en er wordt in de lente van 2020 een boek over Walter uitgebracht. Daarvoor worden verhalen en objecten verzameld, zoveel mogelijk. Dat kan allemaal via deze site.

De opening van de Week van het Gents is voorzien op 25 november om 11 uur op de Kouter, met liedjes van Wim Claeys en een persentatie van Jean-Pierre Maeren. Afsluiten wordt gedaan op 4 december met de traditionele uitreiking van de Gentsche Handsjes door de Gentsche Sosseteit in het ICC.

Alle voorstellingen zijn hier te vinden, voor sommigen is reserveren verplicht, enkelen zijn zelfs al uitverkocht. Snel zijn dus!