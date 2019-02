Week van de klimaatactie in Gent Yannick De Spiegeleir

19 februari 2019

16u37 0 Gent Wie deze week op straat wil komen om actie te voeren voor het klimaat heeft keuze te over. Bijna op elke dag van de week staat er een activiteit op mars gepland. Een kort overzicht:

In De Krook vindt woensdagochtend de ‘Gentse klimaatarena’ plaats . Vijftig Gentse scholieren van het vijfde en zesde middelbaar volgen eerst les bij klimaatexpert Piet Boussemaere en daarna krijgen ze de kans om hun klimaatvragen te stellen aan burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van Klimaat Tine Heyse (Groen). Alle plaatsen zijn volzet, maar het evenement kan online wel live gevolgd worden. ‘s Avonds komen de studenten op straat. Zij verzamelen om 18.30 uur onder de stadshal.

Een dag later op donderdag is er een klimaatstaking gepland van #YouthForClimate. Even zag het er naar uit dat Anuna De Wever naar deze Gentse actie zou komen, maar zij blijft in Brussel omdat Greta Thunberg, de jonge Zweedse klimaatactiviste die dag naar de hoofdstad komt. De tocht vertrekt om 10 uur aan het Sint-Pietersplein. Diezelfde dag komt #StudentsforClimate nogmaals op straat. Zij verzamelen om 18.30 uur onder de stadshal.

Op zondag tot slot zetten 18 organisaties hun schouders onder ‘Rise for Climate’. Opnieuw vertrekt de mars aan het Sint-Pietersplein om 15 uur om uit te monden in een klimaatevent om 17 uur onder de stadshal.

Meer over Sint-Pietersplein