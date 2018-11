Weedwinkel terug open na inbeslagname voorraad Yannick De Spiegeleir

10 november 2018

16u08 0 Gent Amper een dag na de inbeslagname van twee kilo weed heeft ‘legale cannabiswinkel’ Beweed Gent zaterdag opnieuw de deuren geopend aan de Kortrijksesteenweg.

Bart Raes, uitbater van Beweed Gent, wist vrijdag even niet goed wat hem overkwam. Het Gentse parket liet zijn volledige voorraad ter waarde van zo’n 30.000 euro in beslag nemen. De winkel beweert als eerste in Vlaanderen legaal weed te verkopen omdat het product in kwestie slechts een beperkte hoeveelheid actieve stoffen (THC, red) bevat. Het parket wil de cannabis laten testen.

Ondanks de inbeslagname deed Raes vandaag gewoon terug de deuren van zijn winkel open naar eigen zeggen met “een beperkte, maar kwaliteitsvolle voorraad”. Wel paste hij na het bezoek van de politie enkele wijzigingen toe. “We hebben besloten om geen producten meer af te wegen, maar rechtstreeks aan te bieden in voorverpakte zakjes of glazen stolpjes. We gaan ook de openingsuren bekijken zodat we geen hinder in de buurt veroorzaken. Dat laatste is mijn voornaamste zorg”, aldus Raes.

De zaakvoerder hoopt zijn voorraad die het parket in beslag liet nemen, zo snel mogelijk te recupereren. “Elk product dat wij verkopen heeft een technische fiche waarop duidelijk aangegeven staat dat het THC-aandeel onder de wettelijke norm ligt met een bijhorende marge van 10 procent.”

Ook vandaag vonden opnieuw klanten hun weg naar de winkel. “Ik heb geregeld last van pijn in mijn gewrichten. Ik heb al ondervonden dat weed roken helpt, maar van deze word je niet high door het beperkte aandeel THC. Een goede zaak”, aldus een man die een voorraadje ‘Amnesia’ en ‘Super Haze’ inslaat.