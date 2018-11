Weedwinkel maakt voor het eerst reclame:

09 november 2018

17u47 2 Gent Het Gentse parket heeft de volledige voorraad van een weedwinkel in beslag laten nemen. Het ging om 2 kilo cannabis met een waarde van zo’n 30.000 euro. De winkel beweert als eerste in Vlaanderen legaal weed te verkopen omdat het product in kwestie slechts een beperkte hoeveelheid actieve stoffen bevat. Het parket wil de cannabis laten testen.

“We zijn nog maar sinds maandag open”, zegt Bart Raes van Beweed Gent, nog een beetje onder de indruk van de inval van de politie. De weedwinkel is gevestigd in een oud bankkantoor op de Kortrijksesteenweg. Wie er wil kopen, heeft keuze uit zes varianten die 12,50 tot 15 euro voor een gram kosten. De weed wordt afgewogen, verpakt en men kan betalen met een bankkaart. Er zijn al twee dergelijke winkels in Brussel, maar die in Gent is de eerste in Vlaanderen.

“We verkopen cannabis met een THC-percentage lager dan 0,2%. THC is de actieve stof in cannabis. Onze doelgroep zijn geen jonge gasten. We mikken op mensen die last hebben van pijn, revalideren. Ikzelf en mijn vrouw hebben hier veel aan gehad na ernstige ziektes. Daarom ben ik deze winkel ook begonnen. Omdat het om zo’n laag percentage THC gaat, mogen we dit onbeperkt verkopen. Als je het neemt, word je niet high, maar je krijgt er hooguit een rustig gevoel door. Ik doe dit om mensen te helpen, ik ben geen platte commerçant.”

De winkel was vrijdag pas een half uur open toen de recherche binnen viel. De laatste klanten werden bediend. Daarna ging de deur op slot. Na ruim een uur werd besloten om de volledige voorraad van Beweed in beslag te nemen. Dat gebeurde in opdracht van het parket.

“Wij hoorden over mogelijke verkoop van cannabis”, legt parketwoordvoerster Ann Schoonjans uit. “De producten die daar zijn aangetroffen worden nu onderzocht. Daaruit moet blijken of het gaat over producten waarvan de verkoop een misdrijf is. We bekijken ook of de man de nodige vergunningen heeft.” Twee kilo weed van verschillende soorten werd in beslag genomen. Die voorraad is samen zo’n 30.000 euro waard. Ook het geld werd in beslag genomen.

“Het oorspronkelijke plan was om vorig weekend te openen”, legt Bart Raes uit. “Door een technisch probleem hebben we die opening moeten uitstellen. We hadden ook de kluis van dit oud bankkantoor overgenomen en daar bleek een weekendslot op te zitten. Daardoor konden we niet aan onze voorraad cannabis. Maandag hebben we de deuren dan zonder publiciteit geopend. Sinds vandaag maakten we reclame. Ik had wel wat aandacht verwacht, maar eerlijk gezegd niet van de politie.”

Opvallend: de deur van de shop werd net niet platgelopen. “Ik had meteen tien klanten deze middag. Hier is echt wel een markt voor”, zegt Raes.

Bjorn, één van de klanten, komt al voor de tweede dag op rij. “Het is hier iets duurder dan op straat. Het voordeel is dat je hier zeker weet dat de cannabis werkt. Op straat kun je weed kopen van een mislukte oogst en dan doet die niks. Je krijgt ook niet altijd een volledige gram als je bestelt bij iemand die je niet echt kent. Ik vind het een goed initiatief, er zal zeker vraag zijn naar legale cannabis.”

Rest de vraag of de cannabis die hier verkocht wordt ook écht legaal is. Cannabis met maximaal van 0,2% THC blijkt inderdaad niet onder de drugswet te vallen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dergelijke producten zomaar mag fabriceren of verkopen. Er is namelijk ook de wet op geneesmiddelen die een stuk strenger is.

Of en wanneer Beweed weer de deuren opent, is niet duidelijk. “Al mijn producten zijn in beslag genomen en dit is niet hetzelfde als een paar kilo tomaten kopen in de supermarkt, hé”, bedenkt Raes.