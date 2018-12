Weedwinkel krijgt strenge regels opgelegd Verplicht gesloten om 20 uur Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

09 december 2018

13u14 2 Gent De veelbesproken weedwinkel BeWeed op de Kortrijksesteenweg heeft nog eens bezoek gekregen van de ordediensten. Voortaan moet hij om 20 uur sluiten. Dat staat op de Facebookpagina.

BeWeed mag dus open blijven, maar onder strikte voorwaarden. Zondag moet verplicht een sluitingsdag zijn, en alle andere dagen moet de winkel dicht om 20 uur. Ook staat nu vast dat er geen CBD-olie verkocht mag worden. Toch hopen ze bij BeWeed dat daar snel verandering in komt.

De opening van de eerste weedwinkel in Gent (en meteen ook de eerste in Vlaanderen) verliep niet zonder slag of stoot. Zodra de shop open was, kwam de politie langs om de hele voorraad in beslag te nemen. “We verkopen cannabis met een THC-percentage lager dan 0,2%”, zei uitbater Bart Raes toen. “THC is de actieve stof in cannabis. Jonge gasten zijn niet onze doelgroep. We mikken op mensen die last hebben van pijn, revalideren. Omdat het om zo’n laag percentage THC gaat, mogen we dit onbeperkt verkopen. Als je het neemt, word je niet high, maar je krijgt er hooguit een rustig gevoel door. Ik doe dit om mensen te helpen, ik ben geen platte commerçant.”