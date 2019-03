Weed-winkels zijn ingewikkelde materie voor politie Sabine Van Damme

20 maart 2019

15u30 0 Gent De zogenaamde CBD-shops, waar cannabisderivaten worden verkocht, baren de politie zorgen, en niet alleen in Gent. “Voor ons is het zoeken hoe we daarmee om moeten gaan, omdat er meerdere wetgevingen van toepassing zijn.”

De allereerste weed-winkel van België opende op 10 november 2018 de deuren, aan de Kortrijksesteenweg in Gent. Dezelfde dag nog viel de politie er binnen en nam alle voorraad CBD- en THC-producten in beslag. De uitbater zei toen: “We verkopen cannabis met een THC-percentage lager dan 0,2%. THC is de actieve, roesopwekkende stof in cannabis. Ons doelpubliek zijn niet jongeren, maar zieke mensen en pijnpatiënten. Sindsdien openden er overal CBD-winkels de deuren, deze maand zelfs nog eentje, Gano, aan de Nederkouter. Daar verkopen ze CBD- en lifestyle-producten CBD-hennepbloemen, CBD-afgeleiden, dry herb vapors, oil infusers, grinders en essentiële olieën.

“Het is een moeilijke kwestie”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Dat merken we ook in andere steden. Het is namelijk zo dat de uitbaters wel zeggen dat hun producten wettelijk in orde zijn, dat het ook echt zo is. Als wij vermoeden dat het niet klopt, mogen we de CBD-producten in beslag nemen en laten testen in een labo. Maar wij kunnen zelf niet zien wat het gehalte werkzame stof is, dus soms zijn die inbeslagnames onterecht.”

“Het is zowiezo een ingewikkeld gegeven, omdat er verschillende wetten van toepassing zijn. Zo is er de wettelijk norm voor het THC-percentage, maar ook de wet op voedselveiligheid kan toegepast worden, de wetgeving op apothekers en medicatie, de bestuurlijk overheid. Zo zijn er 4 of 5 invalshoeken waaruit de hele problematiek bekeken kan worden.”