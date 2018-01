Watteeuw wil doorgaan MOBILITEITSSCHEPEN KRIJGT VEEL NAAR ZIJN KOP, MAAR GAAT VOOR NOG EENS ZES JAAR ERIK DE TROYER

02u49 0 Foto WN SCHEPEN FILIP WATTEEUW Gent Als de uitslag van de verkiezingen in oktober het toelaat, wil Filip Watteeuw (Groen) schepen van mobiliteit en openbare werken blijven. Uitzonderlijk, want het is een bevoegdheid die geen enkele schepen in Gent meer dan zes jaar aan één stuk heeft kunnen volhouden. "Ik heb het vijf jaar graag gedaan ondanks alles wat ik naar mijn kop kreeg", zegt Watteeuw.

Sas van Rouveroij (Open Vld) moest een kogelvrije vest dragen toen hij het eerste mobiliteitsplan lanceerde als schepen van mobiliteit en openbare werken. Karin Temmerman (sp.a) gaf haar post voor die functie na vier jaar op voor een zitje in het parlement en partijgenote Martine De Regge was opgelucht dat ze er geen tweede termijn moest bijnemen. In Gent is de functie van mobiliteitsschepen steevast de minst begeerde als de bevoegdheden moeten uitgedeeld worden. Het is de post die het meest uitnodigt tot geklaag en waarmee men zich nooit echt populair kan maken.





Verwensingen

Toen de bevoegdheden vijf jaar geleden verdeeld moesten worden, waren er dan ook weinig gegadigden. Watteeuw nam het departement met lichte tegenzin op de schouders. En de impact van de job heeft hij intussen gevoeld. De ene klagende burger na de andere in zijn mailbox en via sociale media de ene tirade na de andere met verwensingen die alleen maar persoonlijker lijken te worden naarmate de verkiezingen dichterbij komen.





In Gent deed al een tijdje het gerucht de ronde dat Watteeuw de overstap zou maken naar de nationale politiek en enkel een plaats zou krijgen als lijstduwer om dan in 2019 nog eens op te komen op de nationale lijst. "Dat gerucht heb ik ook gehoord, maar het klopt dus niet", zegt hij. "Ik zal de eerste man zijn van Groen op de kartellijst. Ik heb zeker nog plannen om verder te doen. Meer nog, ik zou mijn functie van schepen van mobiliteit en openbare werken graag nog verderzetten. Ja, ik heb heel wat over mijn hoofd gekregen de voorbije vijf jaar, maar ik heb deze job ook zeer graag gedaan. Het is niet goed voor een stad dat zo'n belangrijke functie voortdurend door iemand anders wordt bemand. Daarom zou ik er graag nog een termijn bij doen", zegt hij.





Zone 30

Eerder had Watteeuw al aangekondigd dat deze legislatuur geen werk meer zal gemaakt worden van een mobiliteitsplan voor de deelgemeenten. Wel wil hij dit jaar nog een zone 30 uitrollen op heel het Gentse grondgebied, met uitzondering van de snelwegen en gewestwegen.