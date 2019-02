Watteeuw vreest extra verkeersdruk door Oosterweel Sabine Van Damme

19 februari 2019

10u39 2 Gent “Door de Oosterweelverbinding in Antwerpen zal het verkeer daar vlotter lopen, maar wordt de druk in de regio daarrond – dus Oost-Vlaanderen en Gent – verhoogd. Er moet dan ook gelijktijdig geïnvesteerd worden in betere water- en spoorverbindingen.” Dat vindt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. Ook Unizo maakt zich zorgen.

“Door de capaciteit van het wegennet rond Antwerpen te verhogen wordt de leefkwaliteit daar verbeterd, en wordt het fileprobleem daar aangepakt”, zegt Watteeuw. “Maar de ijzeren wet van de file zegt dat waar meer capaciteit op de weg is, ook meer verkeer aangezogen wordt. En dat zal dus voor problemen zorgen in onze regio. Ik begrijp eigenlijk niet dat de impact van Oosterweel op omliggende regio’s nooit is bestudeerd.”

Zowel Watteeuw als Unizo vrezen in eerste instantie verhoogde druk op de E34, de snelweg die van Antwerpen over Zelzate loopt. Dat verkeer komt dan op de R4 terecht, en gaat naar het zuiden van Gent, waar de E40 en de E17 elkaar kruisen. “Dat wordt een echt filegebied, en zal tussen 2020 en 2025 zelfs volledig dichtslibben als er niks gebeurt”, stelt Watteeuw. “Er moet dus dringend werk gemaakt worden van de missing links in het Gentse, om dat extra verkeer op te vangen en erger te voorkomen.”

Ik begrijp eigenlijk niet dat de impact van Oosterweel op omliggende regio’s nooit is bestudeerd. Filip Watteeuw

Concreet gaat het dan om een link tussen de Antwerpse Liefkenshoektunnel en de E17, om de E34 te ontzien. Ook de Sifferverbinding, rond het Gentse Sifferdok, moet er eindelijk komen om vlotter het Kanaal Gent-Terneuzen te overbruggen. Dat staat al lang gepland, maar is bij de Vlaamse regering nog steeds niet gebudgetteerd.