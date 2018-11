Watteeuw: “Uiteraard zal ik in mijn voorstel de burgemeesterssjerp claimen” Mathias De Clercq reageert nog niet op demarche van kartel Sabine Van Damme

12 november 2018

16u19 2 Gent “We hebben voldoende lang rond de hete brij heen gedanst, het moet nu vooruit gaan.” Dat zegt Filip Watteeuw, die de komende dagen zelf een formateursnota zal uitwerken om voor te leggen aan Open Vld. “En uiteraard claim ik daarin de burgemeesterssjerp”, stelt hij.

Het voorstel dat Open Vld afgelopen weekend aan het kartel heeft voorgelegd, is serieus in het verkeerde keelgat geschoten. Het kartel gebruikt het voorstel nu om de gesprekken op te schorten. “Het hebben lang genoeg om de hete brij heen gedanst, het is tijd dat er initiatief wordt genomen”, zegt Watteeuw. “En wij gaan dat initiatief nemen. We zijn de grootste formatie, ik ga een formateursnota schrijven en die voorleggen aan Open Vld. Aan Open Vld, ja, voor ons blijft Mathias De Clercq onze gesprekspartner, niet CD&V. Wij vinden dat het huidige bestuur – met gewijzigde verhoudingen – moet doorgaan. We hebben samen 36 op 53 zetels. Van het voorstel van Mathias zal in mijn formateursnota niks overblijven. Zijn voorstel is compleet onevenwichtig, en geen basis om op verder te werken. In mijn voorstel is het evident dat ik de burgemeesterssjerp zal claimen, als vertegenwoordiger van de grootste formatie. We zullen zien of we dan een basis vinden om op verder te werken.”

Over het voorstel van Open Vld wil Watteeuw niks zeggen. De inhoud lekte echter al uit. Uiteraard claimde Mathias De Clercq daarin de burgemeesterssjerp, wegens ‘grootste fractie, grootste stijger en meeste voorkeurstemmen’. Maar de rest van het voorstel was op zijn minst ‘iets te optimistisch’ te noemen. Gent zou van 11 naar 8 schepenen gaan, waarvan er nog twee blauwe ‘superschepenen’ zouden zijn. Die krijgen – volgens het voorstel van Open Vld – onder meer de bevoegdheden financiën, stadsontwikkeling, onderwijs, haven, economie, en middenstand. CD&V zou één schepen krijgen met de bevoegdheden cultuur, personeelsbeleid en senioren. In dat voorstel zou het kartel vijf schepenen hebben, en de voorzitter van de gemeenteraad. In het rood-groene kamp zouden dan de bevoegdheden mobiliteit, openbare werken en stedenbouw. Verder zouden ook de bevoegdheden wonen, armoedebestrijding, gezondheid en werk komen.