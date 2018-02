Watteeuw: "Parking UZ uitbreiden is laatste optie" 23 februari 2018

02u48 0 Gent Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zat vorige week rond de tafel met het management van het UZ Gent om de hoge parkeerdruk op de ziekenhuissite te bespreken.

"Een capaciteitsuitbreiding van de parking van het UZ Gent is géén taboe, maar we willen de komende maanden eerst andere alternatieven toetsen om de parkeerdruk aan te pakken. De verkeersdrukte in het zuiden van Gent is nu al zeer hoog. Wat ben je met extra parkeerplaatsen als straks iedereen in de file staat?", zegt Watteeuw.





Door middel van een nieuw mobiliteitscoördinatiecentrum wil de stad eerst andere pistes bewandelen, zoals het stimuleren van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer voor personeel en bezoekers. Ook het inschakelen van shuttlebusjes wordt overwogen. "Pas als het nieuwe pakket aan maatregelen ontoereikend blijkt om een oplossing te bieden aan de parkeerdruk vormt een capaciteitsuitbreiding de allerlaatste optie om in te grijpen." (YDS)