Watteeuw kan niet lachen met 'Ikea-bushokjes' 20 april 2018

02u31 0 Gent Twee bushaltes die door Clear Channel werden ingekleed als Ikea-perrons hebben gisteren een aantal potjes doen overkoken. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) was razend omdat er geen toestemming was gevraagd en dreigde ermee om de hokjes zelf af te breken.

Clear Channel stuurde uiteindelijk een team om de hokjes af te breken.Voor de reclamestunt werden de bestaande bushokjes volledig ingepakt om er een blauw-geel Ikea-perron van te maken. Het ene bushokje stond aan de Dampoort ter hoogte van de Afrikalaan. Het tweede aan de Zuid.





Geen toestemming

"Er is een duidelijke afspraak dat Clear Channel enkel aanpassingen mag doorvoeren mits goedkeuring van de stad. Bovendien mogen installaties niet storend zijn voor het verkeer. In dit geval is er geen toestemming gevraagd en belemmeren die bushokjes het zicht", zegt een bijzonder boze schepen Watteeuw. "We zullen onmiddellijk bellen naar Clear Channel. Ze krijgen enkele uren om in te grijpen. Reageren ze niet, breken we die bushokjes zelf af", klonk het.





Uiteindelijk besliste Clear Channel om zelf een ploeg te sturen om de bushokjes weg te halen. Het bedrijf ontkende aanvankelijk de hele toestand met de stad, maar gaf uiteindelijk toe dat de actie voortijdig werd afgebroken. (EDG)