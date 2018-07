Watteeuw is koning van ronde cijfers 05 juli 2018

Gisteren werd de 100.000ste gebruiker van de shuttle tussen de Weba en het stadscentrum in de bloemetjes gezet. Die shuttle kwam er als een ondersteunende maatregel voor het circulatieplan. Hoewel de shuttle er de eerste weken quasi werkeloos bij stond, lijken de bezoekers van Gent de shuttle toch ontdekt te hebben. Schepen Filip Watteeuw (Groen) blijkt intussen de koning van de ronde cijfers te zijn. Vorige week zette hij ook al de 10.000ste autodeler in de kijker en de miljoenste gebruiker van Max Mobiel... en dat allemaal net voor de sperperiode. "Ik weet dat het wat eigenaardig getimed lijkt, maar de tellingen kloppen", lacht hij. In totaal zijn er 200 park&ride-plaatsen voorzien, helemaal achteraan op de parking van Weba.





(EDG)