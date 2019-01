Watteeuw (Groen) sneert: “Gekrakeel niet goed voor Gentenaars” Yannick De Spiegeleir

12 januari 2019

21u11 0 Gent “De afrekeningen, het gekrakeel en het geruzie van de voorbije weken zijn niet goed voor Gent en de Gentenaars.” Met die woorden leek Filip Watteeuw (Groen) zaterdagavond richting coalitiepartner Open Vld te sneren op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij.

De hommeles rond de figuur van Christophe Peeters heeft ook de Gentse groenen niet onbewogen gelaten. Dat bleek uit de speech van Filip Watteeuw, die na de verkiezingen de fakkel heeft overgenomen van Elke Decruynaere als nummer één van de partij.

“We hebben een ambitieus bestuursakkoord onderhandeld. Een bestuursakkoord waarin we heel duidelijk kiezen voor de leefkwaliteit voor iedere Gentenaar. Om dat uit te voeren heb je slagkracht nodig. En stabiliteit", sprak Watteeuw zijn partijgenoten toe. “Maar de voorbije weken bood de Gentse politiek niet van dat alles. De afrekeningen, het gekrakeel en de ruzie zijn niet goed voor Gent en de Gentenaars. Het verzwakt het bestuur net in tijden waar we sterk moeten staan... Het is meer dan ooit duidelijk dat Groen in Gent bij uitstek de coalitiepartner is die stabiliteit levert om dat ambitieuze bestuursakkoord uit te voeren", klinkt het.

De nieuwjaarsreceptie werd verder opgeluisterd met een optreden van Marleen Gavel. De 55-jarige poetsvrouw uit de Muide bracht haar mooiste nieuwjaarsgroet ‘Ik wil meer leute in mijn stad’ op de tonen van 't Vliegerke nog eens ten berde.

