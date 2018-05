Waterstoftrein en toch camera's OPEN VLD STELT ALS EERSTE VERKIEZINGSPROGRAMMA VOOR SABINE VAN DAMME

15 mei 2018

03u09 0 Gent Het team van Mathias De Clercq heeft als eerste partij zijn verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Open Vld trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met de slogan 'Jij beslist!'. De camerabewaking waar de liberalen resoluut tegen waren, staat er in.

CAMERA'S:

Open Vld verzette zich lang tegen camera's op het openbaar domein. Nu vragen ze er zelf om. Ze willen het netwerk van slimme camera's (die nummerplaten lezen aan de knips en in het voetgangersgebied) ook laten gebruiken in de strijd tegen de misdaad. Bovendien willen ze dat cameranetwerk uitbreiden naar de stadsring. Daarnaast willen ze een plug&play-systeem voor gewone camera's in de hele stad, waarbij camera's gewoon kunnen gehangen en aangesloten worden op momenten dat het nodig is. Geen permanente bewaking dus, maar wel de mogelijkheid om camera's in te zetten wanneer nodig. Bijvoorbeeld tijdens de Gentse Feesten of een betoging.





B401 EN KNIPS:

De afrit B401 moet ondergronds en uitkomen in parking Zuid. Die wordt onder het Zuidpark uitgebreid met 1.000 plaatsen, bovengronds wordt het park tot in Ledeberg getrokken. Ook de E17 in Gentbrugge moet ondergronds. De knips aan de Bargiebrug en het Rabot moeten weg.





FIETSERS:

Fietsers die wildparkeren moeten beboet worden, alle weggebruikers moeten zich aan de wegcode houden.





WATERSTOFTREIN EN SKYTRAM:

Er moet beter openbaar vervoer komen, met ringlijnen rond de stad zodat de bussen niet meer door het centrum moeten. Trams moeten elektriciteit uit sporen krijgen zodat de lelijke bedrading weg kan. Tegen 2025 moeten alle vervuilende bussen weg, ook de taxi's moeten dan elektrisch of op CNG rijden. In de haven moet een proefproject met waterstoftrein komen, in het zuiden van de stad een monorail of skytram.





LEZ:

Er moet een grote Lage Emissiezone (LEZ) komen binnen de R4 en ook in de haven. De stad moet klimaatneutraal zijn in 2040, en niet in 2050.





KOTEN:

Studenten moeten in studentenvoorzieningen wonen, niet in woonhuizen. De vrijstelling op tweedeverblijfstaks wordt afgeschaft, om woningen te 'ontkoten'.





NIEUWE WOONVORMEN:

Het bouwreglement moet soepeler. Kangoeroewonen, cohousen en andere woonvormen moeten makkelijker worden.





SOCIALE WONINGEN:

Gentenaars of mensen met een aantoonbare band met Gent krijgen voorrang voor een sociale woning. Sociale huurders moeten worden gesubsidieerd, niet sociale woningen, om zo concentraties te vermijden.





BURGERBUDGET:

Het burgerbudget wordt vervijfvoudigd, tot 250.000 euro voor elke wijk of 6,25 miljoen in totaal. De organisatie ervan moet anders worden aangepakt.





GEEN BELASTINGVERHOGING:

Er mag geen belastingverhoging komen.





www.jijbeslist.gent