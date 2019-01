Waterlek op R4 ter hoogte van McDonalds veroorzaakt verkeershinder: ook bussen lopen vertraging op Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

04 januari 2019

12u58 30 Gent Door een spontaan waterlek aan het kruispunt van de Industrieweg met de Eversteinlaan is er sinds vrijdagochtend verkeershinder rond Wondelgem. Ook sommige bussen en trammen van De Lijn rijden hierdoor met vertraging. Ondertussen is het lek gedicht zonder dat de waterstroom moest worden uitgeschakeld.

Het waterlek werd gisteren al gesignaleerd. Distributiebeheerder FARYS is momenteel ter plaatse en heeft het lek deze voormiddag gelokaliseerd: het gaat om een dwarsbreuk in de waterleiding. “De buis is in de breedte in twee stukken gebroken, en niet in de lengte. Dat is een goed teken: zo’n herstellingen duren minder lang, aangezien we niet verder moeten graven om te zien tot hoever de scheur zit.”

In eerste instantie zag het er naar uit dat de waterstroom moest worden uitgeschakeld om het lek te dichten, maar uiteindelijk vond de intercommunale een andere oplossing. “Alles is goed verlopen, we proberen nu het wegdek nog te herstellen voor de aanvang van de avondspits”, aldus FARYS.

“Door het waterlek is ook de dienstverlening van De Lijn verstoord. “Momenteel lopen onder andere de lijnen 2, 3, 4 en 58 hierdoor nog een half uur vertraging op”, aldus woordvoerder Tom Van Der Veken.

